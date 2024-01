Aitana Bonmatí y su 'Versace dress' para convertirse en 'The Best'

El auditorio Eventim Apollo ubicado en la ciudad de Londres se convirtió anoche en el escenario perfecto para celebrar la gala The Best FIFA 2024. Unos galardones que compiten directamente con el conocidísimo 'Balón de Oro'- celebrados el pasado mes de octubre- y a los que no pudieron faltar los rostros más conocidos del mundo del fútbol. Entre ellos, jugadoras de la selección femenina de fútbol como Jenni Hermoso o Aitana Bonmatí, que se convirtió en la protagonista de la noche; y no solo por el premio que finalmente recibió.