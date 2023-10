Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro 2023

"Solo quiero agradecerlo a las personas que lo han hecho posible. No sería posible sin mis compañeras, que me hacen mejor jugadora", indicó la futbolista, que insistió en que el mérito es de todas y no de una sola persona cuando se trata de recoger distinciones. "Lo que me lleva a este tipo de premios es el colectivo, es gracias a que yo juego en un equipo colectivo que llego a estos premios", insistió, con una sonrisa.