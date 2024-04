El vestido vanguardista y el impresionante collar de Aitana Bonmatí para recoger su premio Laureus

En consonancia con la importancia de la jornada, y haciendo derroche, de nuevo, de un estilo elegante, sobrio y vanguardista, la futbolista lució un vestido en un tono 'cherry' protagonizado por drapeados, un elemento que le gusta especialmente y que ya ha estado presente en otros de sus looks de gala, como el fabuloso Versace negro que lució en la ceremonia de The Best FIFA 2024.