7 bailarinas de Primark que no pueden faltar en tu armario

Desde que en el año 2006, la firma británica llegara a nuestras vidas abriendo su primera tienda en nuestro país, nos ha permitido acceder (sin dejarnos una fortuna) a los grandes imprescindibles de cada temporada. Así, entre sus propuestas para este Otoño/Invierno, se han colado desde las últimas botas virales a ‘looks’ perfectos para ir a la oficina pero, además, toda una serie de artículos de decoración para dejar nuestra casa a punto, infinidad de pijamas ideales... Eso, por no hablar de todos sus imprescindibles ‘beauty’ –que no pueden faltar en tu neceser– o los básicos para bebé. Por supuesto, en esta esta larga lista de éxitos, no faltan las bailarinas que, además, son un auténtico chollo: las más caras cuestan 14 euros, pero la media se queda en los 6. Toma nota porque aquí va una lista con nuestras favoritas.