El espectacular (y exclusivo) vestido de noche de Carla Bruni para el evento de alta joyería de Bulgari

La modelo ha vuelto a deslumbrar en el evento de una de las marcas más prestigiosas de joyería con un vestido que no ha pasado desapercibido. Carla Bruni no era la única 'celebrity' que aparecía en Roma para asistir al desfile de Alta Joyería de Bulgari. Otras míticas como Anne Hathaway, Isabella Rossellini o Priyanka Chopra le han hecho la competencia estilísticamente a la modelo, que se ha presentado en el evento de después del desfile con un 'look' todavía más espectacular que el primero.