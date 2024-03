Guía de looks para acertar en Semana Santa: dime dónde pasas las vacaciones y te diré en qué experta en moda fijarte

No falla: la Semana Santa es sinónimo de entretiempo. No importa en qué fechas caiga o que los días previos hayamos disfrutado de una primavera adelantada; cuando se acercan estos festivos tan esperados, en España las previsiones atmosféricas se tuercen y este 2024 no iba a ser menos: en buena parte del país toca sacar de nuevo el abrigo y las botas, se esperan algunas tormentas y, en general, momentos de nubes y claros con unas temperaturas más bajas de lo que la mayoría desearía.