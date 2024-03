Las claves del nuevo ‘cowboy’: así se lleva la tendencia en 2024 (más allá de las botas camperas)

Si las tendencias de moda tuvieran una banda sonora, la del actual estilo ‘cowboy’ sería, sin duda, ‘Texas Hold’Em’, la canción de Beyoncé que se ha apoderado de TikTok e Instagram en las últimas semanas. Su ritmo pop country, con riffs de banjo incluidos, ha llenado las redes sociales (baile viral mediante) de looks protagonizados por sombreros vaqueros, camisas de franela con estampado de cuadros y botas camperas; pero, por muy poderosa que resulte la imagen de la artista luciendo estas mismas prendas (y actualizando el estilo vaquero clásico a base de transparencias, escotes imposibles o botas de cuero ‘over the knee’), la promoción de su nuevo ‘single’ no es el único motivo por el que la estética ‘cowboy’ está más de actualidad que nunca este 2024.