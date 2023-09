Las botas Timberland, el 'must' de las celebrities esta temporada

Una de sus eternas enamoradas es Rihanna, quien las ha vuelto a poner de moda recurriendo a ellas en varios de sus últimos outfits, donde hemos podido verla muy cómoda con looks informales. ¡Incluso la llevan sus hijos! En concreto vimos a su bebé, Riot Rose, luciendo las icónicas 'yellow boots' pero en versión mini; un calzado que lleva siendo un must en los looks de Rihanna desde hace más de diez años y que ahora también lo es en los de su pequeño.