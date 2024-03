¡Alerta! Estos son los colores que teñirán tu armario durante los próximos meses

Se consagra como la declinación más veraniega del rojo y enseñas de la talla de Fendi, Etro, Louis Vuitton o Miu Miu, no han dudado en incluirlo en sus colecciones. Aunque es probable que no tenga la misma repercusión y ese efecto viral de los anteriores, no hay duda de que este tono promete consagrarse como una de las microtendencias más buscadas de los próximos meses. De hecho, a pie de calle, ya hemos visto a las ‘insiders’ rendirse a él, tanto a modo de vestido o jersey, como en pequeñas dosis, dando vida a complementos como un bolso.