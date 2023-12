Los zapatos de este mercadillo se han colado en el vestidor de la reina Letizia

Tan llamativo como el nombre de la marca puede resultar su forma de venta. Y es que PINKCHIC guagua no solo tiene su propia tienda ‘online’ y varios puntos de venta físicos en diferentes centros comerciales de la Comunidad de Madrid, sino que además participa junto a otras firmas en diferentes ‘pop ups’ o tiendas efímeras, es decir, una especie de mercadillos en locales del centro de la capital cuyo nombre es Pop Up Chic. No sabemos si la reina Letizia o Eva Fernández, la responsable de su vestuario se pasaron por alguno de estos rastrillos, pero sin duda estos zapatos han sido una de sus grandes adquisiciones del 2023.