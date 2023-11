"¿Qué tal, guapa?": el viral momento de este famoso diseñador español con la reina Letizia

Eduardo Navarrete confesó después al periódico organizador de la gala que la reina le felicitó "por lo bien que tengo el cutis" y que él se lo tomó como una manera de hacer las paces por las declaraciones que hizo en el pasado. "A mí la reina Letizia me da una pereza horrorosa, pero no pasa nada, a mí ella me cae fenomenal y se ha puesto una cara guapísima, es una cosa que me fascina", dijo hace dos años haciendo alusión a sus supuestas operaciones de cirugía estética, algo que meses después matizó al ser preguntado en una entrega de premios en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid: "Me parece súper elegante, me parece que apoya a los diseñadores españoles que es una cosa que me encanta y es que solo tengo palabras buenas para ella, es que me encanta, de verdad", explicó.