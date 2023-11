La invitada que ha arrasado en los Latin Grammy con un vestido de 60 euros de El Corte Inglés

¿Y a qué se debe esta decisión? Ella misma lo ha explicado en Instagram: “Si algo siempre he defendido es que el estilo no está vinculado al precio y quería demostrar que se puede ser elegante y estar a la moda con prendas al alcance de todas”, explica. De esta forma, la mujer del escritor Javier Castillo ha lanzado un potente mensaje a sus seguidoras. “Como influencer, creo que hoy era importante hacer un alto en esta carrera de prendas más caras, más exhuberantes, más inaccesibles, y ser ejemplo en eventos como este para ayudar a todas las que me seguís a valorarnos más a nosotras mismas sin importar lo que llevemos. He vestido muchas veces ropa de marcas de ensueño, pero hoy, precisamente en un día en que los focos estarán en prendas fuera del alcance de la grandísima mayoría, quería decirte una cosa: Que no importa. Que lo importante eres tú. Que con cualquier cosa estás guapa. Y que tu manera de ser es la prenda perfecta que te viste de cabeza a los pies”. ¡Bravo!