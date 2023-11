Lo que nos ilusionó y nos desilusionó de los Latin Grammy 2023

Cuando tras recoger su premio a mejor canción pop junto a Bizarrap por 'Shakira. Bzrp Music Sessions, Vol. 53', la de Barranquilla agradeció una y otra vez su apoyo al público latinoamericano. Parecía que no llegaría, pero finalmente dedicó un caluroso 'gracias' también al público español, que tanto le había acompañado "en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles y duros que también he pasado en esta tierra que tanto he querido (..) Jamás se me olvidará". Y, claro, después llegó alguna pulla a Gerard Piqué, que esto no es que nos ilusione, pero siempre da que hablar. "Solo se recuerda el futuro", aseguró al recoger su segundo premio por mejor canción del año por su colaboración con Bizarrap de nuevo. Este se lo dedicó a sus hijos.