La gran noche de Shakira en los Grammy Latinos: dos gramófonos, el apoyo de sus hijos y su portazo definitivo a su pasado

Como no podía ser de otra forma, la cantante les dedicó a ellos sus dos nuevos gramófonos. "Se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa porque se lo merecen. Desde ya estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en las giras que estoy por hacer, en el público con el que voy a compartir... Porque como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro", dijo al recoger el premio a Canción del año por su 'Sessions, Vol. 53' con Bizarrap.