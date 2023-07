5+1 vestidos playeros de Mango para deslumbrar (también) sobre la arena

Después de meses elaborando cuidadosamente los looks que nos acompañan a la oficina, ahora es tiempo de poner tiempo y atención en las propuestas elegidas para pisar la playa. Preparar la maleta que vamos a llevar a nuestro destino vacaciones no es tarea fácil, porque no solo tenemos que pensar en los 'outfits' que elegiremos para salir o durante las noches en el puerto, también en los estilismos que llevaremos para disfrutar de las horas y horas de exposición solar junto al mar. Y no, no hablamos únicamente de los trajes de baño -de una o dos piezas, dependiendo del gusto de cada una-, sino de vestidos playeros tan bonitos como los que hemos encontrado en Mango con los que poder ir cómoda y fresquita.