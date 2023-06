Los vestidos de punto de Mango más bonitos y versátiles del verano 2023 (y cómo sacarles el máximo partido)

En las colecciones primavera-verano 2023 destacan por encima del resto los conjuntos de crochet, los diseños confeccionados en lino y, por supuesto, los vestidos de punto. No hay prenda más cómoda y versátil para los meses de sol. De una u otra forma siempre han conseguido tener cabida en los catálogos de moda, tanto durante el invierno como en la parte central del año donde las altas temperaturas son las protagonistas, y este 2023 no ha sido excepción. Si no quieres quedarte atrás, toma nota de los vestidos de punto de Mango que acaban de ver la luz y prometen convertirse en las estrellas del verano.