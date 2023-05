Kate Middleton echa mano de su fondo de armario para volver a vestir un look azul bebé de Elie Saab

Cuando una se siente bien, cómoda y guapa cuando se viste de una determinada manera, no hay motivos por los que no volver a utilizar dichas prendas y complementos una y varias veces más. Es así como las 'royals' aprovechan la, suponemos, ingente cantidad de ropa y estilismos que guardan en su armario para volver a lucir algunos looks icónicos y favorecedores. Esto sucede, además, porque abogan por la sostenibilidad y se ven en la necesidad de predicar con el ejemplo.