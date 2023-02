Terceras rebajas de Zara: vestidos de fiesta e informales por menos de 10 euros

Siempre viene bien un slip dress en el armario porque puedes llevarlo con una camiseta debajo y unas zapatillas en clave informal, con unas sandalias de tacón para un look de noche o con unas botas cowboy y un sombrero como proponen desde Zara. Si todavía no te has hecho con uno, es tu oportunidad con este satinado que no llega a los 10 euros.