Yellow Day: ¿es este el día más feliz del año?

Mañana es el solsticio de verano, los días ya son más largos, nos hemos olvidado un poco de las mascarillas (al menos, al aire libre), y todo pinta mucho mejor que un día como hoy hace un año (y ya no digamos dos). Además, por decreto de Internet, hoy, 20 de junio de 2023, es el Yellow Day. Y si a esta altura del día todavía no has soltado una carcajada puedes empezar ya, porque no habrá un día tan feliz como este hasta el año que viene.