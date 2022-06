5 vestidos de Zara que debes comprar ahora porque no van a llegar a las rebajas

Estas son las razones por las que estos cinco diseños no van a llegar nunca a la época de descuentos.

UXÍA B. URGOITI

Nos morimos de ganas de que lleguen las rebajas. Cada vez queda menos y no vemos el momento de comenzar a comprar nuestras prendas favoritas del verano con descuentos. Ya sabemos las fechas de cuando comienzan en nuestras firmas 'low cost' habituales y tenemos marcado ese día en rojo en el calendario. Pero este artículo no va de las rebajas, sino de una cosa que tienes que hacer antes de que empiecen para luego no tener que arrepentirte.

Todas conocemos Zara, y podemos asegurar que somos de sus mayores fans. Pero es cierto que cuando llega el momento de poner el porcentaje de descuento en ciertas etiquetas, esto nunca sucede. Nos ha pasado ya muchas temporadas. Es verdad que en esto de la moda la que mejor compra es la que tiene paciencia y es capaz de esperar a los descuentos para adquirir esa prenda que lleva toda la temporada mirando, pero es que hay veces que ese diseño en concreto nunca llega a estar de rebajas.

¿Por qué sucede esto? Hay dos teóricas al respeto. La primera es la que nos queremos creer, y es que siempre nos fijamos en la prenda más bonita y que esta se agota rápidamente justo antes de que comience el periodo de descuento. Y la otra, es que la marca de Inditex no pone toda su colección en rebajas, solo lo que le interesa. Lo que sabe que se vende bien y que no necesita que le bajen el precio para que se agote, pasa a lo que ellos llaman 'New Collection' que es ropa de la misma temporada, pero que no se rebaja.

Nosotras, que ya nos sabemos esto, hemos decidido adelantarnos a los acontecimientos y comprar ahora, para no perder para siempre, ese vestido de Zara que queremos lucir todo el verano. Bueno, en realidad tenemos cinco diseños que nos encantan, sin perder la esperanza de que alguno llegue a rebajas, estos son nuestros favoritos.

Vestido camisero cruzado

Porque sabemos que cuando lo luzcamos vamos a ser las protagonistas de cualquier velada, se trata de un modelo mini, cruzado y estilo camisero que está realizado en tejido satinado. Todo esto significa que no puede ser más tendencia.

Vestido lencero en verde

Ya sabes que esta temporada, lo satinado está de moda, y si todavía te queda alguna boda en tu agenda, puede que en septiembre vuelvas a estar a tope, nosotras no esperaríamos más para hacernos con este vestido en verde ideal.

Vestido estampado

Para que no nos acuses de que estamos obsesionadas con el tejido satén, que tendrías razón, este otro modelo, hecho el popelín, de pico y con un estampado precioso, es otra de las opciones que estamos casi seguras que no va a llegar a las rebajas.

El vestido perfecto para las bodas de septiembre

Puede que hayas terminado ya con la agenda de bodas de principio de verano, pero tienes que ir pensando en las que vendrán en septiembre, que es temporada alta en enlaces también. Por eso este diseño asimétrico en color pistacho y tejido satinado es una buena comprar pensando en el final de la temporada.

Vestido en el color del verano

El rosa se ha revelado como el tono de la temporada. Este vestido de la marca de Inditex, estilo años 40, tan 'lady' y elegante es perfecto para cualquier evento. Aunque a nosotras nos resulta tan ideal que lo llevaríamos hasta para ir a comprar el pan.

No sabemos si estos vestidos pasaran a ser parte de las rebajas de Zara o no, ese es el secreto mejor guardado del tío Amancio, pero por si las moscas nosotras hemos decidido pagar un poco más, pero asegurarnos de que nuestros deseos se hacen realidad.