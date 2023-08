Eva Cárdenas: de Zara Home a posible primera dama

Desde el verano del año pasado viven juntos en Madrid, y en 2017, tuvieron a su hijo Alberto, el segundo de Cárdenas, cuya hija, Gabriela, es fruto de una relación anterior. La periodista Beatriz Miranda, tras su paso por la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid del 2023, explicó en ‘Es la mañana de Federico’ que "ella quiere pasar desapercibida, pero no lo puede lograr, porque tiene un estilo particular". Aseguró que en el instante en el que aparece, la gente se pregunta quién es esta "señora tan estupenda". Cuando Alberto Núñez Feijóo fue reelegido presidente de la Xunta de Galicia en 2020, no dudó en dedicarle a su pareja unas palabras que no hacían más que subrayar esa discreción que le caracteriza. “Nunca aparece, pero siempre está”, dijo. La mejor prueba de que Eva Cárdenas tiene cierta aversión a la fama es que Feijoó apenas saca a su pareja en sus redes sociales y cuando lo hace, se asegura de no etiquetarla, para intentar así esquivar a los más curiosos.