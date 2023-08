¿Por qué cada vez más mujeres son fans de la Fórmula 1? No es solo Shakira

El hecho de que la segunda temporada del show de la plataforma de streaming llegara en plena pandemia fue vital para encontrar una nueva legión de seguidoras. También ha sido fundamental para acrecentar el interés que nos encontremos en la era post-Bernie Ecclestone, que había asegurado que la Fórmula 1 no necesitaba rejuvenecer su audiencia y que por ende, no necesitaba de la ayuda de las redes sociales. La mejor prueba de que no estaba en lo cierto es que desde que Liberty Media tomó las riendas, rebajando las prohibiciones y apostando por el poder de la magia 3.0, este deporte ha crecido con fuerza. En América, fueron 352.000 las mujeres que vieron cada carrera el año pasado, un aumento del 34 % respecto al año anterior, por lo que en la actualidad son el 28 % de la audiencia total. Ahora es habitual ver contenido creado por los pilotos, y el bromance entre Carlos Sainz Jr y Charles Leclerc no ha hecho más que acrecentar el interés de miles de seguidoras. Sin embargo, como aclara la reportera de Fórmula 1 Rosanna Tennant a Refinery29, no podemos achacar el amor por esta disciplina sólo a fenómenos de sello Netflix y al atractivo de los pilotos... Aunque no negamos que sea atractivo, y fácil, hacerlo.