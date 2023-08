5 curiosidades sobre la mujer que creó Zara junto a Amancio Ortega, y de la que hoy se cumplen 10 años de su muerte

Nunca persiguió la primera línea ni los focos. "No quiero que hablen de mí, ni que me conozcan, porque pretendo seguir haciendo topless y tomando copas sin que nadie me identifique", decía según Xabier R. Blanco, autor del libro 'Rosalía Mera, el hilo suelto'. Aseguran que le encantaba "patear la calle" y era fácil verla en las verbenas y fiestas de su ciudad, en el cine, jugando con sus nietos en las rocas o en algún bar popular.