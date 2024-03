Por qué juzgamos a las mujeres que se divorcian varias veces (y cómo quitarse el peso de un historial amoroso complicado)

Ahora que se ha sacudido del todo sus inseguridades, la artista habla con orgullo de sus divorcios como una fuente de "liberación", que la llevó a recuperar un "tiempo precioso" para dirigir su vida en sus propios términos. "Cuando verdaderamente estás en una situación que no funciona de manera óptima, hay que aceptarlo y mejorar nuestra calidad de vida mirando hacia adelante. No me avergüenza ser una mujer divorciada, me siento totalmente liberada", sentencia.