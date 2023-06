¿Cuánto cuesta el vino de Sarah Jessica Parker?

Además de ser una de las actrices más famosas del mundo gracias a su personaje de Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York' primero y 'And... Just Like That' después, Sarah Jessica Parker es también una empresaria de éxito. La artista neoyorquina tiene un buen ojo para los negocios y es propietaria de una firma de zapatos y de una línea de vinos, hasta ahora solo disponibles en Estados Unidos pero que por fin han llegado a España. Sarah es una verdadera amante del mundo de los vinos y desde 2019 tiene una línea propia junto con la bodega neozelandensa Invivo WINES y sus socios, Tim Lightbourne y Rob Cameron. Unos vinos que no solo merecen la pena por quien está detrás sino porque ya han sido premiados y fueron uno de los elegidos durante la gala de los Oscar de este año.