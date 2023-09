Estos trucos te ayudarán a no resfriarte durante los próximos meses

Queda oficialmente inaugurado el otoño y, con él, damos la bienvenida a la temporada de resfriados. Y es que, con tanto cambio de temperatura, media España está acatarrada. Aunque tenemos que aclarar que el frío no es el causante de que caigas enfermo, pero sí es cierto que éste, unido al aumento de la humedad, favorece la reproducción y la circulación de los virus. Eso, por no hablar de las familias con hijos, en las que los mocos de los más pequeños de la casa ya han hecho acto de presencia con la promesa de no abandonarles hasta la próxima primavera. Seamos sinceros, meterse en una burbuja es complicado y, si en tu entorno hay alguien enfermo, lo más probable es que tú también acabes con un ‘kleenex’ en mano. Sin embargo, existen una serie de trucos y recomendaciones que, si los pones en práctica, te ayudarán a prevenir el resfriado.