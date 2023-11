Funciona: con este trucazo conseguirás tener la casa ordenada sin ningún esfuerzo

Esta sencilla norma establece que si realizar una tarea te va a llevar un tiempo inferior a dos minutos, no debes dejarla para luego, sino que lo mejor es realizarla al momento. Es decir, por ejemplo, si te has quitado un jersey y tu práctica habitual sería dejarlo tirado en el sofá con la intención de guardarlo después, según esta máxima, puesto que meterlo en el armario no te va a llevar más de dos minutos, lo que debes hacer es recogerlo en el momento y no postergar esta tarea. De esta forma, poco a poco, irás construyendo un hábito con el que, no solo conseguirás que el espacio en el que vives sea mucho más afable sino que, además, te evitarás tener que pegarte el atracón de recoger de una vez todos los trastos que has ido dejando repartidos por cada rincón.