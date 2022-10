¿Sabes si compras en marcas sostenibles? Esta aplicación analiza sus datos y las puntúa

Cada vez nos preocupa más saber si las prendas que compramos son éticas. Y se puede averiguar fácilmente.

La sostenibilidad y las compras responsables no solo se han convertido en palabras habituales de nuestro vocabulario; además, cada vez hay más usuarios interesados en conocer el origen de las prendas de moda que compran con el fin de asegurarse de que pertenecen a empresas que trabajan por disminuir su impacto medioambiental, que están comprometidas con su comunidad y que son, en definitiva, éticas, según informes del sector. Es decir, estos conceptos comienzan a importarnos de verdad y a marcar nuestros hábitos de consumo. Y esta tendencia no ha hecho más que empezar.

Las firmas no son ajenas a estos nuevos valores y muchas de ellas han iniciado una revolución eco que, en los últimos años, se ha centrado en la investigación de tejidos y materias primas verdes (con plumones de flores silvestres, cuero de hongos o seda de pétalos de rosa) y, más recientemente, en la búsqueda de tintes naturales.

Si tú también compartes este discurso sostenible (y necesario), y quieres que tus compras de moda lo sean, tenemos buenas noticias: ya existen aplicaciones que serán tus mejores asistentes de sostenibilidad. Estas son dos de las principales y más utilizadas (una de pago y otra gratuita) y así nos pueden ayudar:

'Good on you', disponible para iOS y Android.

Es gratuita y una de las más populares. Cuenta con valoraciones de más 3.000 marcas de ropa, atendiendo a su comportamiento ético. Así, puedes revisar qué nota saca tu marca de ropa favorita y por qué (a veces, puede deberse a detalles del proceso o, por ejemplo, a las condiciones laborales de sus empleados) y descubrir qué marcas son las más sostenibles. Asimismo, si tu marca ha suspendido, Good on you te da alternativas similares más verdes o comprometidas. También permite hacer búsquedas por tipo de prenda para encontrar dónde su venta es más responsable, teniendo en cuenta tu zona. E incluye reportajes de interés que desvelan dudas sobre estas cuestiones. "¿Es Gucci ético?", pregunta uno de sus artículos sobre esta firma que sale reforzada del examen por la app, que reconoce ""el progreso notable" de la firma, sobre todo "a la hora de minimizar su impacto en el entorno".

Buycott: para Android e iOS

Es el 'Yuka' de la sostenibilidad para todo, desde moda a productos de limpieza, cosméticos o alimentación. Y, como la citada aplicación de la zanahoria o la de MyRealFood de Carlos Ríos, las cuales se habían alzado en armas contra los procesados, utiliza el método del escaneo de las etiquetas de los productos para, en este caso, conocer sus niveles de sostenibilidad. A diferencia de la anterior 'Good on you', esta no es gratuita (cuesta 2,49 euros).