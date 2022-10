Cambio de armario en clave sostenible: 5 cosas que puedes hacer con la ropa que ya no usas

El momento del cambio de armario ya está aquí, y si hay algo que tenemos que tener claro durante este proceso, es que la ropa nunca debe acabar en el cubo de la basura. Te damos un montón de ideas y alternativas para deshacerte, de forma sostenible, de lo que ya no usas.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

¿Sabías que cada vez que tiras incluso una simple camiseta a la basura, te arriesgas a causar un daño masivo al ecosistema? Una vez que se convierte en residuo, esa camiseta vieja y desgastada liberará microfibras y otras sustancias químicas nocivas para el medio ambiente. Esta es la principal razón por la que la ropa no debería acabar nunca en el cubo de la basura, pero desgraciadamente, todavía no existe una conciencia generalizada del impacto medioambiental de los residuos textiles y ahora que muchas de nosotras nos enfrentamos al tedioso trabajo del cambio de armario, es el momento perfecto para que conozcas las opciones que tenemos a la hora de deshacernos de lo que no queremos.

1. Upcycling

La primera alternativa es, con mucho, la más inspiradora y la más divertida. Ármate con una aguja, un hilo y mucha imaginación y dedícate al reciclaje creativo. ¿Has oído hablar alguna vez del upcycling? Consiste precisamente en eso: remodelar, rearmar, dar nueva forma y nueva vida a las prendas que parecen estar pasadas de moda.

Se trata de una tendencia que gana cada vez más interés, hasta el punto de que se multiplican las sastrerías especializadas en esta nueva, aunque antigua, forma de hacer moda. El objetivo de esta tendencia es, por supuesto, proteger el medio ambiente de los residuos nocivos, teniendo en cuenta además que la moda, con todos sus procesos de producción, es una de las industrias más contaminantes del planeta.

Así, con una pizca de creatividad y algunos conocimientos técnicos básicos, una vieja blusa puede convertirse en una elegante blusa femenina, un abrigo desgastado, modernizado con nuevas inserciones y detalles, puede volver a ganar atractivo, y las faldas sin forma que ahora están pasadas de moda pueden convertirse en minifaldas cómodas y sexys. ¡El límite lo pones tú!

2. Fiesta de intercambio o 'swap party'

La otra forma de dar una nueva vida a las prendas que ya no usas es darles una segunda oportunidad, y aquí también las soluciones son diversas, interesantes y también divertidas. ¿Has oído hablar de las fiestas de intercambio? Se trata de reuniones en las que cada participante lleva la ropa que ya no usa y luego se intercambia. ¿Ese vestido que te compraste hace dos años ya no te queda bien y has decidido deshacerte de él? Puede que a otra persona le guste y necesite deshacerse de un pantalón que le regalaron en un color que odia... ¡que es tu color favorito!

Las fiestas de intercambio son una buena ocasión para socializar y disfrutar de un tipo de compra alternativa y ecológica.

3. Aplicaciones de intercambio y venta

Como en muchas otras cosas, en situaciones en las que quieres dar una nueva vida a la ropa que ya no te interesa y evitar que acabe en la basura, la tecnología viene en tu ayuda. Las aplicaciones de intercambio y venta se han generalizado, y seguro que ya tienes instaladas en tu móvil algunas de ellas. ¿Nuestras favoritas? Run to wear para intercambio y Vinted para vender.

Funcionan bien, son seguras y son una forma estupenda de ganar algo de dinero (o hacerte con prendas nuevas sin gastarte nada) al encontrar un nuevo destino para tu ropa vieja. Sólo tienes que descargarte una de estas aplicaciones en tu smartphone, hacer bonitas fotos de la ropa de la que quieres deshacerte y esperar a que alguien interesado se anime a darles una segunda oportunidad.

4. Convierte tu ropa vieja en piezas vintage

Todo el mundo está loco por lo vintage, pero ¿qué son las piezas vintage después de todo? Simplemente ropa de segunda mano que precisamente por ser de segunda mano adquiere encanto y atractivo. ¿Por qué la ropa que actualmente está en el fondo de tu armario no va a ser también de interés para la gente que busca este tipo de prendas?

Así que antes de convertir tu ropa en basura, intenta ponerla a la venta en alguna tienda o mercado vintage de tu ciudad, hay muchas posibilidades de que estén interesadas en ella y así vuelvan a entrar en el ciclo comercial de la ropa.

5. Donar a amigos, familiares y asociaciones

Por último, no olvides que esa ropa vieja y pasada de moda para ti, si está en buen estado, puede ser útil, o incluso valiosa, para otra persona.

La ropa de tus hijos que se les ha quedado pequeña, por ejemplo, en lugar de tirarla, podrías pasarla a amigos y familiares con hijos más pequeños que crecerán igual de rápido, mientras que la ropa que ya no uses puede convertirse en una importante ayuda para las parroquias o asociaciones solidarias, siempre dispuestas a recibir donaciones de este tipo.