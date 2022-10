Los tintes naturales son el nuevo reto de la moda sostenible

Tras la revolución de la innovación en los tejidos, la industria se plantea un nuevo propósito en su conversión eco: recurrir a procesos de teñido que no sean tan contaminantes.

Aunque la implicación de las firmas de moda con la sostenibilidad es cada vez mayor, la realidad es que se trata de una tarea que no termina nunca. Todos los logros que las empresas textiles alcanzan cada día alumbran un poco más el oscuro camino en cuyo fondo todos queremos vislumbrar algo de luz (o esperanza). Y esto supone que detrás de un obstáculo u objetivo alcanzado venga uno nuevo al que enfrentarse.

Centrados durante un primer momento en la búsqueda y desarrollo de tejidos y materias primas que fueran respetuosos con el medio ambiente y que procedieran de técnicas de reciclaje, no ha habido categoría que no nos haya sorprendido, desde los trajes de baño que hemos visto durante todo el verano a las zapatillas deportivas o la implicación de grandes marcas internacionales como H&M cuyos planes para hacer la moda más sostenible empiezan en las aulas madrileñas. Nos lo han demostrado también los últimos desfiles celebrados durante las semanas de la moda, desde Nueva York a París. Representados por pesos pesados del panorama como Gabriela Hearst o Stella McCartney, que tras el Mylo, un cuero vegano creado a partir de hongos, ha apostado por el algodón regenerado desarrollado por su socio turco Soktas, en una colección donde el 87 % de sus prendas eran sostenibles, el porcentaje más alto hasta la fecha.

Sin embargo esto es solo la punta de iceberg en un problema que nos afecta a todos. El nuevo caballo de batalla de las enseñas de moda comprometidas con el respeto al medio ambiente son los tintes. Y es que especialmente en una temporada donde las tendencias marcan que se van a llevar los colores más chillones del pantone, desde el omnipresente rosa preconizado por Valentino hasta los amarillo o verde flúor, cuestionarse cómo de contaminante resulta no es algo baladí.

La mayor parte de la ropa que usamos obtiene sus colores vibrantes de tintes sintéticos, hechos con la ayuda de recursos no renovables como el petróleo y el carbón, que en su creación y uso contribuyen al calentamiento global. No podemos dejar de mencionar que el tinte textil es el segundo mayor contaminador de agua limpia a nivel mundial. Según las estadísticas, los procesos de teñido de telas son responsables de casi el 20 % de la contaminación global del agua. Este problema se agudiza con el uso de agentes tóxicos para el proceso de fijación de colorantes textiles, el uso de colorantes no biodegradables a base de petróleo para el teñido de textiles y la liberación descontrolada de estos agentes fijadores y colorantes en grandes cantidades al ecosistema.

Dispuestos a dar un llamativo paso al frente, Levi’s ha lanzado la colección WellThread, en la que los tintes de origen vegetal y el algodón orgánico se han convertido en la pieza central. Destaca la creación de un nuevo tejido denim personalizado, que han desarrollado con la fábrica de denim Cone Mills, elaborado con índigo natural de origen vegetal, así como con técnicas de teñido que requieren menos agua y menos productos químicos. Este nuevo denim es el tono de índigo natural más oscuro que jamás se haya producido.

Además, toda la colección está diseñada para poder ser reciclada. Incluso las etiquetas de instrucciones de lavado están realizadas en 100% algodón. Esta estrategia monomaterial hace que las prendas sean totalmente reciclables para que cuando ya no se pueden usar, se puedan convertir en algo nuevo, maximizando los recursos con los que se fabrican. Como reconoce Paul Dillinger, vicepresidente y Jefe de Innovación de Productos Globales de la firma: “Estamos avanzando cada vez más y aunque no todas las temporadas pueden ser una revolución, la evolución es constante”.

Apuestas como esta las hemos visto también en firmas patrias como Ecoalf, que lanzó este verano su segunda cápsula en colaboración con la modelo Blanca Padilla y en la que el hilo conductor eran una serie de prendas cuyos seductores colores habían sido obtenidos en su totalidad de forma natural. Desde tonalidades marrones conseguidas a partir de cáscaras de nueces, a piel de granada, o mezcla de minerales como lapislázuli y hematita.

Otro de los grandes referentes en lo que al discurso consciente se refiere es H&M, quien aportó su granito de arena a esta iniciativa de luchar contra los tintes la pasada primavera en una colección realizada en colaboración con la empresa de biotecnología Colorfix. Ellos son capaces de fabricar tintes a través de la melaza, un subproducto del azúcar. Al ser un cultivo primario se aplica en áreas donde el azúcar ya es cultivado, lo que crea un impacto positivo en el medio ambiente puesto que no hace falta emplear más terreno del necesario. Como resultado se llega a utilizar 10 veces menos agua que con el proceso de teñido tradicional.

Entre las empresas internacionales que abren la brecha con ímpetu encontramos a la biotecnológica norteamericana Huue que, como sus propias fundadoras reconocen “tiene la misión de imitar y replicar el arco iris de la naturaleza sin el uso de productos químicos tóxicos”. También está Recycrom, que transforma las fibras de desecho de telas textiles en un polvo fino que se puede usar como tinte de pigmento para telas y prendas. Recientemente se asociaron con la empresa de moda Pangaia para lanzar la cápsula Re-Color, con los tintes naturales como protagonistas. En ella, cada color representa un aspecto del entorno; el verde se inspiró en las propiedades curativas del aloe vera; el azul cielo rinde homenaje a la refracción de la luz en la atmósfera; el albaricoque, parte de la familia de las rosas, emana una sensación delicada y suave; el rosa coral es un guiño a la temporada de desove de los corales; y amarillo plátano para replicar la fruta. Todos los productos que forman parte de la colección tienen además un pasaporte digital, que permite a los usuarios escanear su código QR y obtener más información sobre el ciclo de vida del producto, los ahorros en el impacto ambiental, consejos de cuidado y más.

Son solo algunos ejemplos de las nuevas iniciativas que se están poniendo en marcha pero que nos hacen ver el panorama más optimista. Aunque muchos de los procesos aplicados todavía están en desarrollo o en sus primeros pasos, las aplicaciones resultan de lo más interesantes y, esperemos que en un plazo corto de tiempo, lleguen a convertirse en algo generalizado.