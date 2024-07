De casa de Taylor Swift al museo: la exposición más personal de la artista que ningún 'swiftie' querrá perderse

Un video publicado en Internet mostró cómo Taylor quedó atrapada después de que la plataforma sobre la que se encontraba no se replegara hacia el escenario mientras interpretaba su tema 'The Smallest Man Who Ever Lived'. Uno de sus bailarines, Jan Ravnik, se había subido a otra plataforma que sí bajó, así que cruzó el escenario y ayudó a Taylor a descender. La cantante pudo continuar con su coreografía y terminar la canción como estaba previsto.