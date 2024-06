El truco definitivo para unas patatas fritas perfectas en la freidora de aire

Una de las principales características de este electrodoméstico es su capacidad para cocinar con aire en lugar de aceite. Por supuesto, esto es más saludable, pero el resultado no puede ser el mismo si, por ejemplo, colocamos las patatas directamente en la freidora de aire sin una preparación previa. La textura y el sabor no serán los esperados. Aunque a simple vista cocinar con una freidora de aire parece mucho más sencillo, es importante conocer ciertos trucos para obtener magníficos resultados, especialmente al hacer patatas fritas.