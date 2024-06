El secreto mejor guardado de tu freidora de aire: desde que descubrimos este uso no paramos de ponerlo en práctica

Puede que a ti te ocurriera algo parecido. Pensaste mucho el comprar o no una freidora de aire. Total, ya tenías horno y freidora... ¿para qué querías una freidora de aire? Comenzaste a investigar y te fuiste dando cuenta que era un pequeño electrodoméstico que venía a facilitarte la vida. ¿Cómo? Con platos más saludables y cocinados en menos tiempo, una bajada notable en la factura de la luz y, por supuesto, infinidad de recetas que probar. ¡Todo un invento! Y si no te la has comprado, sabemos perfectamente que te la han regalado.