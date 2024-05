El secreto mejor guardado de la alimentación: la comida sí da la felicidad

Los azúcares y los hidratos de carbono refinados, es decir los dulces, snacks salados, pasta no integral, patatas fritas, helado de chocolate, etc. nos producen un subidón porque aumenta la dopamina y, al igual que sucede con el tabaco o las drogas, nos hacen sentir bien. Activan brevemente el circuito de recompensa. “Pero este subidón del estado de ánimo es inmediato y muchas veces viene acompañado de un bajón, que me provoca la necesidad de una siguiente dosis”. Entramos así en un círculo vicioso nada saludable.