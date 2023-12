¿Por qué se habla cada vez más de la melatonina? Un experto nos explica su papel, más allá de su influencia en el sueño

Lo dicho, la función de la melanina no se limita a precipitarnos en los brazos de Morfeo. También influye mucho en el estado de la piel. “Tenemos que hablar de la llamada melatonina extrapineal. Y es que, además de la pineal, la melatonina se produce en prácticamente todas las demás células de los distintos órganos y tejidos del organismo”, expone el doctor Acuña. Esta melatonina extrapineal se diferencia de la pineal en varios aspectos: no sigue un ritmo circadiano, no sale a la circulación sino que se produce y se usa por la propia célula, y está en unas concentraciones de mil a dos mil veces la producida por la pineal. “Esta elevada concentración de melatonina intracelular le proporciona unas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias excepcionales, a la vez que potencia y estimula las mitocondrias (las centrales energéticas de la célula)”.