Puede que Esmeralda Pimentel sea una de las actrices más reconocidas en Latinoamérica, donde actualmente goza de gran éxito y prestigio. Si bien es cierto que en España es menos conocida, todo el mundo sabe que llegará a tener el mismo éxito que al otro lado del océano, puesto que actualmente está rodando una serie junto al actor William Levy llamada 'Montecristo'. No obstante, este lunes ha ido a divertirse a 'El Hormiguero' para promocionar su último trabajo, una película en la que comparte protagonismo junto con Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol llamada 'En otro lugar'.

Antes de comenzar a experimentar otro tipo de producciones, la actriz despuntó en las conocidas telenovelas mexicanas que enganchan a cualquiera, pero allí fue donde se dio cuenta de que aquello no era lo suyo. "Amo infinitamente hacer telenovelas, cualquier actriz que haya estado en México sabe que empezamos ahí y es una gran escuela. Eso me dio una gran proyección, una estabilidad y un aprendizaje. Pero es verdad que no tenía mucha libertad creativa y yo quería explorar mi instrumento como actriz", ha confesado la intérprete.

A pesar de haber negado que abandonara las telenovelas por "no poder más", el presentador de este espacio televisivo, Pablo Motos, ha insistido en que puede que uno de los motivos por los que se alejara de las telenovelas fueran los estrictos cánones de belleza que se pide a los actores. "He leído que te negaron un papel porque decían que tenías estrías, o porque no les gustaba como te reías. ¿Este tipo de cosas te pasaron?", ha preguntado antes el director del programa.

Por su parte, la actriz ha recordado la importancia de quererse a una misma para evitar caer en problemas de autoestima. "Yo decidí empezar a mostrar un poco más de quien soy y de esas cosas que la sociedad ha dictado que son feas. Creo que tenemos que ser libres y tenemos que aprender a amar y a respetar nuestro cuerpo. Nadie tiene el derecho de juzgar el cuerpo de alguien", ha respondido, generando el aplauso unánime del público.

Con ello, la actriz mexicana ha aprovechado para poner en evidencia cómo no todo depende de la autoestima de las actrices, sino que las circunstancias pueden generar complejos inexistentes. Así, ha puesto el ejemplo de lo que le pasó con una productora: "Nos tenía acomplejadas a todas las mujeres. Por el cuerpo, por nuestra postura, por cómo nos reíamos o incluso por cómo respirábamos. Un día me dijo que fuese al monitor a ver una escena que acababa de hacer y me dijo 'Mira cómo te hace la nariz cuando te ríes o cuando hablas'. Te empiezan a meter una serie de complejos que nunca antes habías percibido", ha añadido.

Además, ha revelado que los cambios físicos también pueden ser motivo por el que los actores dejan de recibir llamadas para trabajar, independientemente de que estos sean temporales, como fue su caso, cuando se cortó el pelo. "Cambié mi perfil completamente como actriz y eso fue una decisión a conciencia. Pero no tenía ni idea de la cantidad de violencia que iba a recibir en comentarios por redes sociales. Eso al principio me dio mucho miedo, pero me abrió la puerta a interpretar otros personajes que nunca habría pensado", ha puntualizado.