Entrena con Paula Ordovás y la rutina de abdominales con resultados excepcionales

No existen excusas para ponerte en forma. Por mucho que trates de buscar razones para no acudir al gimnasio, encontrarás muchas otras que te faciliten mucho el trabajo y te animarán a romper con todos esos pensamientos negativos. La nueva forma de llevar a cabo rutinas de deporte desde casa, nos ha ayudado a cambiar nuestra mentalidad y a que no necesitemos nada más que fuerza de voluntad y motivación. ¡Nada más!