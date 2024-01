Esta es la receta de la exquisita alternativa francesa a nuestro roscón de Reyes

Enero no es solo el inicio del nuevo año sino uno de los meses en los que saboreamos el dulce por excelencia de estas fechas, y que no es otro que el roscón de Reyes. Pocas personas hay que no disfruten de esta delicatessen que, al igual que otros postres navideños, ha ido evolucionando tanto en sabores como en texturas. Sin embargo, en el mundo de la repostería, cada cultura tiene sus joyas y, si en España es el roscón de Reyes, nuestros vecinos franceses tienen su propia tradición: la 'Galette des Rois'.