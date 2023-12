La receta de turrón de chocolate que podemos hacer en la Thermomix y que hará feliz a los más golosos

De esta forma, si eres de las que prefiere hacerlo en casa, debes saber que hacer este tipo de turrón es muy fácil y no requiere de muchos ingredientes. Solo necesitamos una Thermomix con la que conseguiremos que este clásico de las Navidades, que gusta tanto a niños como a mayores, esté mucho más rico que el comprado. Un dulce que se caracteriza por su versatilidad, ya que sus ingredientes, combinados con una variedad de frutos secos, como almendras, avellanas o nueces, lo convierten en otro de los 'must' que no deben faltar en nuestra bandeja de turrones. Nosotros ya lo hemos probado y el resultado es espectacular, así que, nos ponemos manos a la obra para preparar esta sencilla receta que se ha ganado un lugar especial en nuestros corazones estas fiestas.