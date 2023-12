El postre rico y saludable existe y aquí encontrarás su receta

Entramos en la época de excesos por excelencia, en la que la comida (o, mejor dicho, las comilonas) –con permiso de los regalos, las cabalgatas y los villancicos– es la absoluta protagonista. Más allá de que no quieras terminar la Navidad con unos kilos de más, también es importante que trates de controlar esos atracones de glucosa, cortesía de los turrones, polvorones, roscones... Eso sí, si no te apetece renunciar a un capricho dulce, Marta Verona (ganadora de la sexta edición de MasterChef), ha compartido en su perfil de Instagram una receta que no solo tiene pinta de ser deliciosa sino que, además, es de lo más ligera y saludable. Se trata de una mousse de mango sin azúcares añadidos y lo mejor es que, para realizarla, solo necesitas tres ingredientes. Además, es bastante sencilla de realizar y, excepto por el tiempo que debes dejar reposar la mezcla, es bastante rápida. Si te gusta la idea y, por ejemplo, quieres sorprender a tus invitados en Nochebuena o Fin de Año, más vale que tomes nota, porque, a continuación, te detallamos el paso a paso.