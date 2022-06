Yellow Day: ¿es este el día más feliz del año?

¿Cómo pinta el lunes? Sin ánimo de agobiarte te informamos de que hoy casi tienes la obligación de ser feliz.

Paola Lei

Mañana es el solsticio de verano, los días ya son más largos, nos hemos olvidado un poco de las mascarillas (al menos, al aire libre), y todo pinta mucho mejor que un día como hoy hace un año (y ya no digamos dos). Además, por decreto de Internet, hoy, 20 de junio de 2022, es el Yellow Day. Y si a esta altura del día todavía no has soltado una carcajada puedes empezar ya, porque no habrá un día tan feliz como este hasta el año que viene.

Los argumentos son variados. El primero es meteorológico: hoy se despide la primavera, mañana llega el verano, y el cuerpo lo sabe. Y si no, ya se enterará. Durante el solsticio de verano el sol alcanza su máxima declinación al proyectar su luz sobre la Tierra, y eso significa un día con muchas horas de luz, concretamente más de 15 horas de luz en ciudades como Madrid y Barcelona.

Psicólogos, astrólogos, meteorólogos y otros brujos de la tribu han acordado que, así como el tercer lunes de enero vas a estar hundida en la miseria debido al famoso Blue Monday, cada 20 de junio es el Yellow Day, el día más feliz del año.

La idea original se le ocurrió en 2005 a Cliff Arnall, un psicólogo británico que ese mismo año había creado el Blue Monday para una campaña publicitaria. Dicen que para compensar instauró el día más feliz del año y lo pintó de amarillo (un color que, curiosamente, en algunas culturas se asocia con una suerte regular tirando a mala). Su intención era buscar un día para celebrar todo lo que nos hace felices.

Mediante una ecuación matemática, Arnall resolvió que habitualmente el Yellow Day llegaba en la tercera semana del mes de junio.

Esta es la ecuación: O + (N xS) + Cpm / T + He.

O, son los planes fuera, al aire libre, N, la naturaleza en plena floración, S, la vida social y las letras Cpm representan los buenos recuerdos de la infancia, T es la temperatura media, y He, la cercanía de las vacaciones.

Las temperaturas medias (entre los 20 y 21 grados) nos ponen de buen humor. Suelen las más frecuentes a mediados del mes de junio, aunque este año en particular estén brillando por su ausencia. Además, la luz activa la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad. Todo son expectativas: más vida al aire libre. Más planes. Más tiempo libre y más deseo de libertad. Solo hacer planes de viajes es un alivio para un cerebro que llega a esta época agotado.

Si hoy te sientes eufórica, quieres comerte el mundo y lo celebras tirando de tarjeta de crédito en las rebajas, no estás sola. Las cifras hablan de un aumento del 20% de las compras 'online' y los creativos de publicidad ya se han inventado una etiqueta, ‘Retail Therapy’ (la terapia de las compras) por si en algún momento te asaltara el complejo de culpa y necesitarás una justificación clínica para tus gastos. Varios estudios indican que comprar es una forma eficaz de sentirse mejor. Algunos señalan incluso que hasta el 60% de los consumidores compra también para ser feliz. Otras investigaciones establecen que hasta un 20% de los participantes que habían demostrado estar tristes antes del estudio, se sintieron notablemente mejor tras ir de compras. Creo que no te estamos descubriendo ninguna novedad.

¿La conclusión? Disfruta las horas de luz, disfruta el día. Vístete de amarillo si quieres estar a tono con el día y si te gusta el color. O vístete como quieras. Lo importante es disfrutar el día. El de hoy, que dicen que es el más feliz del año, y el de mañana también, porque cada día tenemos que intentar ser felices.