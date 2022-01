Así es Simone Ashley: la nueva protagonista de 'Los Bridgerton' que promete ARRASAR

Ahora que ya hemos visto sus primeras imágenes en la 2ª temporada de la serie, te presentamos a esta joven actriz que apunta a ser uno de los grandes fenómenos del año entre los fans.

SILVIA VÁZQUEZ

La cuenta atrás para la nueva entrega de la serie más vista de la historia de Netflix ya ha comenzado y, por fin, hemos podido ver las primeras fotos del rodaje de la segunda temporada de 'Los Bridgerton', que se estrenará el próximo 25 de marzo. Y, justo como esperábamos, en ellas hay dos claros protagonistas: Lord Anthony Bridgerton, interpretado por el actor Jonathan Bailey, y su hasta ahora desconocida acompañante, la radiante señorita Kate Sharma, a quien da vida la actriz Simone Ashley. ¡Nueva pareja a la vista!

Tal como confirmó la plataforma y siguiendo la línea marcada por las novelas de Julia Quinn en las que se basa la producción, la segunda entrega se centrará en el personaje del hermano mayor de la familia Bridgerton, quien, después de años frecuentando clubs de caballeros y de acabar la primera temporada con el corazón roto, decide que "ha llegado la hora de sentar la cabeza y encontrar una dama". Pero, por supuesto, no será fácil.

Si ya has leído 'El vizconde que me amó' (el segundo de los ocho títulos que completan la saga) sabrás que Anthony no se fija en Kate Sharma, sino en su hermana pequeña, Edwina. Y precisamente ahí es donde la trama promete ponerse interesante, porque (ojo, SPOILER) Kate no le da la aprobación y hará todo lo posible para detener su compromiso... hasta que empiezan a sentir algo el uno por el otro.

Pero no te dejes engañar por las similitudes que pueda haber con la historia de amor de la primera temporada: Kate no parece ser una de las delicadas jovencitas que aspiran al matrimonio, sino más bien una mujer de armas tomar (literalmente) capaz de deslumbrar al mismo tiempo con vestidos de encaje y pedrería.

Lo que no sabías sobre la actriz Simone Ashley

Y ahora que conocemos al personaje, es hora de hablar de la actriz. Simone Ashley tiene 26 años, nació el 30 de marzo de 1995 en Reino Unido en el seno de una familia tradicional india y, según ha contado en algunas entrevistas, siempre supo que quería dedicarse a alguna profesión artística.

De momento su carrera en el mundo de la interpretación no es demasiado extensa y su papel más conocido le llegó de la mano de Netflix con un personaje secundario en la serie adolescente 'Sex education'.

Aunque sus seguidores han aumentado notablemente en los últimos meses, Simone no es demasiado activa en las redes sociales y hasta la fecha tampoco ha participado en muchas alfombras rojas o grandes eventos, aunque esto podría cambiar una vez se estrenen los nuevos capítulos de 'Los Bridgerton' (que, por cierto, tiene la tercera y la cuarta temporada ya confirmada).

