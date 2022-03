Las tres presentadoras de la gala dispararon dardos contra todo el mundo.

Clara Hernández

La gala de los Premios Oscar 2022 no solo contó con un palmarés repartido (donde 'CODA' se alzó como mejor película del año), precedido por una espectacular alfombra roja, radiante y sofisticada. Además, la ceremonia contó con momentos desternillantes y, a ratos, chocantes.

Más allá del comentado puñetazo que Will Smith propinó a Chris Rock o de la magnífica actuación que ofreció Beyoncé, convertida en una reina amarillo limón sobre el escenario mientras entonaba 'Be alive' (y que hizo que algunos se preguntaran si el Oscar a mejor canción no debería haber recaído sobre la estadounidense en lugar de sobre Billie Eilish por la también sobresaliente 'No time to die') la gala destacó por los discursos de las tres presentadoras -Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes-, recorridos por bromas y 'zascas' brillantes e inesperados.

Estos fueron los mejores dardos que las tres anfitrionas lanzaron con mucha gracia y, en ocasiones, sin piedad:

1. Sobre la desigualdad salarial por sexos:

"La organización del Óscar nos contrató a tres mujeres porque es más barato que contratar a un hombre"

2. La bofetada a los Globos de Oro:

"¿Qué hay en el 'In Memoriam' de este año?, preguntó una de ellas, haciendo alusión a la sección que repasa las personas de la industria que han fallecido en el último año. "Los Globos de Oro", contestaron las presentadoras. "Se tuvieron que ir, no tenían nada a nadie negro", explicaron, recordando el escándalo que ha azotada a los citados premios cinematográficos.

3. Sobre las novias jóvenes de Leonardo DiCaprio

"Leonardo DiCaprio, ¿qué puedo decir de él? Ha hecho mucho para luchar contra el cambio climático y dejar un planeta más limpio y verde para sus novias (...) Porque él es más mayor y ellas más jóvenes, ya sabéis".

4. Sobre el 'feminismo' de 'El método Williams'

"Inspirador, ¿verdad? Después de que Hollywood haya ignorado las historias de mujeres, tenemos finalmente una películas sobre Williams... su padre", indicaron sobre el filme que versa sobre la historia de las hermanas tenistas Serena y Venus Williams y en la que, efectivamente, su padre en la ficción, Will Smith, centra el protagonismo.

5. Sobre la nominación a 'No mires arriba'

"No mires arriba está nominada. Supongo que los miembros de la Academia no miran [arriba] las críticas", indicaron haciendo un juego de palabras con el verbo 'look up' en inglés y haciendo referencias a las críticas divididas que ha generado el filme protagonizado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

6. Sobre 'Ser los Ricardos' y su director, Aaron Sorkin.

"Aaron Sorkin, un genio, ¿verdad? Quiero decir, la innovación de que haya hecho una película sobre (la humorista) Lucille Ball que no tenga ni un momento gracioso (No es tu culpa, Nicole). Es como hacer una película biográfica sobre Michael Jordan y solo mostrar los viajes en autobús entre los partidos".

7. Sobre el 'Poder del perro'

"He visto la película tres veces y aún voy por la mitad", señalaron sobre el filme de Jane Champion, del que muchos han señalado su ritmo pausado.

Mira además los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Oscar 2022: