Oscars 2022: Lista completa de nominados, fecha y presentadores

¿Cuándo son los Premios Oscar? ¿Quién presentará la gala? ¿Y los nominados? Esto es todo lo que debes saber para no perder detalle de los Premios Oscar 2022.

Irene Díaz

La 94º edición de los Premios Oscar está cada vez más cerca. El próximo domingo 27 de marzo, la ciudad de Los Ángeles acogerá a verdaderas estrellas del mundo del cine para dar reconocimiento al trabajo realizado. Después de disfrutar de lo mejor del cine español con los Goya 2022, pasando por el Festival de Málaga, entre muchas otras alfombras rojas, ahora le toca el turno a los Oscar. A pocos días de estirar la alfombra roja, estamos expectantes por conocer cada detalle que se sucederá en la entrega de estatuillas. ¿Dónde ver los Premios Oscar? ¿Quién presentará los Premios? ¿Quiénes son realmente los nominados? Apunta para no perder detalle de la noche de las estrellas de cine. En ella estarán presentes actores españoles de la talla de Penélope Cruz y Javier Bardem, nominados a mejor actriz y mejor actor, y podremos al fin desvelar si las películas favoritas 'Dune' o 'El poder del perro', son claras ganadoras.

¿Cuándo y dónde se celebran los Premios Oscar?

Como ya hemos adelantado, la gala de los Premios Oscar se llevará a cabo el 27 de marzo, madrugada del 28 de marzo en España, en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

¿Quién presentará los Premios Oscar 2022?

La selección de presentadores para la entrega de estatuillas siempre es una incógnita. Pero a pocos días de inaugurar esta edición, ya se ha anunciado el nombre que se convertirá en maestro de ceremonias. Bueno, más bien, hablemos en plural. Porque, por primera vez después de más de tres décadas, no será un único presentador el encargado de conducir la gala. Oficialmente serán Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes quienes protagonizarán diferentes momentos de la gala, acompañadas por muchas caras conocidas. Las cómicas que presentarán la gala, no estarán solas, aparecerán junto a ellas para la entrega de premios actores de la talla de John Travolta, Zoë Kravitz o Naomi Scott, entre muchos otros, y cantantes como Lady Gaga.

Ahora bien, ¿quiénes serán los grandes afortunados de alzar la estatuilla? Por el momento solo conocemos la lista de nominados. ¡Hagan sus apuestas!

Lista completa de nominados

Mejor película

'Belfast'

'CODA'

'Drive My Car'

'Dune'

'El método Williams'

'No mires arriba'

'Licorice Pizza'

'El poder del perro'

'El callejón de las almas perdidas'

'West Side Story'

Mejor dirección

Jane Campion - 'El Poder del Perro'

Kenneth Branagh - 'Belfast'

Ryûsuke Hamaguchi - 'Drive My Car'

Paul Thomas Anderson - 'Licorice Pizza'

Steven Spielberg - 'West Side Story'

Mejor actriz

Olivia Colman - 'La hija oscura'

Jessica Chastain - 'Los ojos de Tammy Faye’

Penélope Cruz - 'Madres paralelas'

Nicole Kidman - 'Being the Ricardos'

Kristen Stewart - 'Spencer'

Mejor actor

Andrew Garfield - 'Tick, Tick, Boom'

Benedict Cumberbatch - 'El poder del perro'

Denzel Washington - 'La tragedia de Macbeth'

Javier Bardem - 'Being the Ricardos'

Will Smith - 'El método Williams'

Mejor actriz secundaria

Ariana DeBose - 'West Side Story'

Aunjanue Ellis - 'El método Williams'

Jessie Buckley - 'La hija oscura'

Kirsten Dunst - 'El poder del perro'

Judi Dench - 'Belfast'

Mejor actor secundario

Jesse Plemons - 'El poder del perro'

Kodi Smit-McPhee - 'El poder del perro'

J.K Simmons - 'Being the Ricardos'

Ciaran Hinds - 'Belfast'

Troy Kotsur - 'CODA'

Mejor guión original

Kenneth Branagh - 'Belfast'

Adam McKay y David Sirota - 'No mires arriba'

Paul Thomas Anderson - 'Licorice Pizza'

Joachim Trier y Eskil Vogt - 'La peor persona del mundo’

Zach Baylin - 'El método Williams'

Mejor guión adaptado

Jane Campion - 'El poder del perro'

Jon Spaihts, Denis Villeneuve y Eric Roth - 'Dune'

Maggie Gyllenhaal - 'La hija oscura'

Ryûsuke Hamaguchi y Takamasa Oe - 'Drive My Car’

Sian Heder - 'CODA'

Mejor película internacional

'Drive my car'

'Flee'

'Fue la mano de Dios'

'La peor persona del mundo'

'Lunana: A Yak in the Classroom'

Mejor banda sonora

'Encanto'

'Dune'

'Madres paralelas'

'No mires arriba'

'El poder del perro'

Mejor canción original

Be Alive - 'El método Williams'

Dos Oruguitas - 'Encanto'

Down to Joy - 'Belfast'

No Time to Die - 'Sin tiempo para morir'

Somehow You Do - '4 días'

Mejor película de animación

'Encanto'

'Flee'

'Los Mitchells contra las máquinas'

'Luca'

'Raya y el último dragón'

Mejor cortometraje animado

'Affairs of the Art'

'The Windshield Wiper'

'Bestia'

'Boxballet'

'Peti Roja'

Mejor cortometraje documental

'Audible'

'Lead Me Home'

'The Queen of Basketball'

'Three Songs for Benazir'

'When We Were Bullies'

Mejor cortometraje de ficción

'Ala Kachuu - Take and Run'

'The Dress'

'The Long Goodbye'

'On my mind'

'Please hold'

Mejor documental

'Ascension'

'Attica'

'Flee'

'Summer of Soul'

'Writing With Fire

Mejor montaje

'Dune'

'El método Williams'

'El poder del perro'

'Tick, Tick … Boom!’

'No mires arriba'

Mejor fotografía

'Dune'

'El callejón de las almas perdidas'

'El poder del perro'

'La tragedia de Macbeth'

'West Side Story'

Mejores efectos visuales

'Dune'

'Free Guy'

'Sin tiempo para morir'

'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'

'Spider-Man: No Way Home'

Mejores diseño de vestuario

'Cruella'

'Cyrano'

'Dune'

'El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley)'

'West Side Story'

Mejor sonido

'Dune'

'Belfast'

'Sin tiempo para morir'

'El poder del perro'

'West Side Story'

Mejor maquillaje y peluquería

'Cruella'

'El rey de Zamunda'

'Dune'

'Los ojos de Tammy Faye'

'La casa de Gucci'