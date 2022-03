Dónde ver las películas nominadas a los Premios Oscar 2022

De 'Dune' o 'El poder del perro', las favoritas, a 'Drive my car', uno de los hallazgos entre las mejores películas de habla no inglesa.

Clara Hernández

Los Premios Oscar 2022 se celebrarán en Los Ángeles el próximo 27 de marzo entre una gran expectación. Además de las numerosas nominaciones españolas (Penélope Cruz y Alberto Iglesias por 'Madres paralelas'; Javier Bardem por 'Being the Ricardos' o Alberto Miengo por 'The windshiled wiper'), cuyos trabajos ya están disponibles en Netflix o Movistar+, muchas de las consideradas favoritas en los galardones de Hollywood ya se pueden ver, además de en salas de cine, en las principales plataformas de streaming. Por ejemplo, 'El poder del perro', de Jane Champion, que aspira a 12 premios; 'Dune', con 10; 'West Side Story', con 7 o 'El método Williams', con 6.

También 'Drive my car', el filme japonés que compite no solo en la categoría a mejor película de habla no inglesa, sino mejor película, y que arrastra pasiones. Pero hay otras muchas películas y cortometrajes nominados a los Oscar que puedes ver en los cines o desde el sofá de casa.

1. EL PODER DEL PERRO

Tras ganar 3 Globos de Oro (entre ellos, el de mejor película de drama y mejor dirección), esta película dirigida por Jane Champion ('El piano') parte como primera favorita del certamen con 10 nominaciones. Una historia tipo 'western' de silencios, injusticias herméticas, campos amarillos, sensiblidad y un ritmo para degustar lentamente.

Dónde verla: Netflix

2. DUNE

Tras obtener un único Globo de Oro por la mejor banda sonora, esta nueva versión de la mítica película deDavid Lynch del mismo nombre, protagonizado por Thimothée Chalamet y que Zendaya habita de forma onírica, parte en los Oscar desde una mejor posición con nada menos que 10 nominaciones. Una aventura millonaria llena de paisajes intrigantes y hostiles, entre lo primitivo y lo futurista.

Dónde verla: HBO Max.

3. WEST SIDE STORY

Un Romeo y Julieta de bailes vertiginosos y canciones y medios apabullantes basado en el popular musical del clásico de los 60. Dirigido por Steven Spielberg, posee una puesta en escena monumental mientras las pandillas de un barrio de clase baja se enfrentan por un territorio que pronto no pertenecerá a ninguna de las dos. Está nominada a 7 Oscar, entre ellos mejor película

Dónde verla: Disney +.

4. EL MÉTODO WILLIAMS

La película sigue los pasos de las tenistas Serena y Venus Williams, criadas en el humilde y conflictivo barrio de Compton, y las dificultades por convertirse en las estrellas que luego serían en ese deporte "de blancos". También, el importante papel que su familia y su estricto padre tuvieron en su desarrollo profesional.

Dónde verla: HBO Max.

5. BEING THE RICARDOS (SER LOS RICARDOS)

Es la película que podría hacer que Javier Bardem se llevara un Oscar a mejor interpretación masculina (y que Nicole Kidman se apoderara del Oscar al que aspira también Penélope Cruz). Relata una historia real: la de la artista y comedianta Lucille Ball, famosa estrella de la televisión estadounidense de los años 50.

Dónde verla: Amazon Prime Video.

6. MADRES PARALELAS

La película de Pedro Almodóvar aspira a dos Oscar gracias a las nominaciones de Penélope Cruz (mejor actriz) y Alberto Iglesias por la banda sonora. El drama de dos mujeres (además de Penélope, Milena Smit) que son madres a la vez, un gran enredo y su amistad.

Dónde verla: Netflix

7. NO MIRES ARRIBA

Curiosamente esta película que se convirtió en la más vista de la plataforma de Netflix en Navidad arrastra tantos partidarios como detractores. Con un elenco de grandes nombres (Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett...) es una parodia sobre la sociedad sembrada de noticias 'fake' y buenrollismo que, en este caso, se enfrentan al próximo choque de un cometa que está previsto que se estrelle contra la tierra.

Dónde verla: Netflix.

8. EL CALLEJÓN DE LAS ALMAS PERDIDAS

Protagonizada por Bradley Cooper y dirigida por Guillermo del Toro, sigue los pasos de un ambicioso joven sin recursos que se hace pasar por mentalista para enriquecerse y que no escatima en engaños que van demasiado lejos (en la última parte de la película, con la ayuda de Cate Blanchett; en la primera, con Rooney Mara).

Dónde verla: Disney +

9. 'SPENCER'

Está nominada a los Oscar de la mano de Kristen Stewart, que aspira al premio a mejor actriz protagonista por su increíble papel de Lady Di en esta película que muestra el lado más vulnerable y desconocido de aquella princesa poliédrica, gentil y nerviosa.

Dónde verla: Amazon Prime Video.

10. TICK, TICK... BOOM!

Esta adaptación del musical autobiográfico de Jonathan Larson podría suponer la coronación de Andrew Garfield ('The amazing Spider-Man'), nominado a mejor actor protagonista, que interpreta aquí al músico y escritor cuando se dispone a cumplir 30 años

Donde verla: Netflix.

11. DRIVE MY CAR

La película japonesa, que ha logrado el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa y cuenta con cuatro nominaciones en los Oscar (entre ellas, a mejor película internacional y mejor película) podría dar la sorpresa. La historia gira en torno a Yusuke Kafuku, actor y director de teatro que accede a montar una obra de teatro para un festival nipón. Allí conocerá a Misaki, su nueva conductora.

12. ENCANTO

La nueva película de Walt Disney Animation Studios es un musical chispeante que ha logrado ganarse el corazón de la crítica. Ha sido considerada la mejor película de animación de la última edición de los Globos de Oro y también podría hacer un buen papel en los Oscar donde, sin embargo, deberá enfrentarse a un rival difícil: 'Los Mitchell contra las máquinas'.

Dónde verla: Disney + y Movistar+.

13. LOS MITCHELL CONTRA LAS MÁQUINAS

Una divertidísima película de animación donde una familia del montón será la elegida para parar una terrible catástrofe que amenaza el futuro del planeta. Y hasta aquí podemos leer. Aspira a un Oscar a mejor película de animación.

Donde verla: Netflix.

14. RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN

Competirá con las dos anteriores por el Oscar a mejor película de animación. Un filme de Disney para todos los públicos que viaja a Kumadra, un mundo donde humanos y dragones vivieron juntos en armonía hace mucho tiempo, antes de que una fuerza maligna lo cambiara todo.

Dónde verla: Netflix

15. THE WINDSHIELD WIPER (EL LIMPIAPARABRISAS)

Dirigido por el español Alberto Mielgo, 'El limpiaparabrisas' compite por un Oscar a mejor corto de animación. Una fábula moderna de David contra Goliat.

Dónde verla: Movistar+.

