¿Dónde ver en televisión los Premios Oscar 2022?

Sigue la gala en tiempo real y no pierdas detalle.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Como cada año, se acerca el día de poder disfrutar de la gran noche del cine, la gala de los Premios Oscar 2022, y si tú eres de esas que no se la pierde por nada del mundo, aquí te contamos dónde puedes seguirla este año sin moverte del sofá. La 94 edición de los Oscar vuelve a ser presencial después de dos años de pandemia, por lo que, a diferencia de la del año pasado, volverá a celebrarse como siempre en el Dolby Theater de Los Ángeles.

Otra novedad en la gala de este año tiene que ver con sus presentadoras. Sí, en femenino. Porque las tres serán mujeres: Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall. Así, no solo se recuperará la figura de un presentador (algo que no ocurría desde la gala de 2019), sino que además, y por primera vez en la historia, serán tres mujeres las encargadas de conducir la gala.

Los mejores vestidos de la historia de los Premios Oscar (y ya van 93 ediciones) Ver 49 fotos

Ya tenemos puesta la cuenta atrás para vestirnos de gala y disfrutar desde el sofá de nuestra casa de lo mejor del cine. Los Oscar 2022 vienen cargados de sorpresas y nominaciones que, además tienen mucho sabor español, ya que esta edición tenemos ni más ni menos que a cuatro españoles entre la lista de nominados. Así, Javier Bardem aspira a un Oscar a mejor actor protagonista por 'Being the Ricardos', mientras que Penélope Cruz lo hace por 'Madres paralelas', un hito en la historia de los galardones, que nunca antes habían visto competir a la vez a dos actores españoles. Por su parte, Alberto Iglesias competirá en la categoría de mejor banda sonora por, también, 'Madres paralelas', siendo esta la cuarta nominación que recibe de los premios de Hollywood. El cuarto nominado español es Alberto Mielgo por su 'The windshield wiper', que aspira a un Oscar a mejor corto de animación.

Por todo esto, esta edición se presenta como una de las que más expectación ha suscitado, y no nos extraña que tú también estés deseando saber dónde vas a poder ver la gala este año. Si quieres verla en televisión, podrás hacerlo, como cada años, a través de Movistar +. Existe un canal dedicado a esta celebración en la plataforma, Movistar Oscars (dial 23), así como el Canal Estrenos, que retransmitirá la alfombra roja y la gala.

¿Otras opciones? Podrás seguir la gala en tiempo real a través de las redes sociales (Twitter, Facebook o YouTube) de la Academia o en la páginas oficiales de los Oscar: oscars.com y oscars.org.