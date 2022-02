El actor, poco dado a hacer declaraciones públicas, ha grabado un vídeo después de que su mujer, Penélope Cruz, y él fueran nominados a los Oscar 2022.

Clara Hernández

La lectura de los nominados a los Premios Oscar 2022 dejó este martes muchas emociones (y algún sinsabor) para el cine español. Cuatro españoles —los actores Javier Bardem y Penélope Cruz, el compositor Alberto Iglesias y el director de cortometrajes Alberto Mielgo— pudieron escuchar sus nombres entre la de los candidatos a hacerse con una estatuilla en los galardones cinematográficos más populares del planeta.

Las nominaciones de Javier Bardem (por su papel en 'Being the Ricardos') y Penélope Cruz (por 'Madres paralelas') marcan, además, un hito histórico ya que se trata de la primera vez que veremos a dos actores españoles competir a la vez por el premio a mejor interpretación protagonista en los Oscar. Si a ello le sumamos que, además, los dos son pareja, la expectación está asegurada.

Ello ha hecho que Javier Bardem, poco proclive a las declaraciones, haya protagonizado una grabación en la que agradece su nominación y, también, habla de la de su mujer. Mira el vídeo:

Muy sonriente, con ropa 'casual' y junto a un cartel de Amazon Prime Video, la plataforma que emite la película 'Being the Ricardos', Javier Bardem ha declarado que está "muy contento, muy agradecido y muy honrado, sobre todo emocionado" por estar nominado junto a sus compañeros de reparto Nicole Kidman y J. K. Simmons en una "película maravillosa" de Aaron Sorkin.

Asimismo, el intérprete ha reconocido que esta nominación es muy especial porque llega acompañada por una nominación a su mujer, Penélope Cruz. De hecho, ha sido ella una de las protagonistas de su discurso.

"En la película 'Madre paralelas', de Pedro Almodóvar, ella está realmente estupenda y poder compartir eso con ella me hace especial ilusión".

"Creo que es un momento muy especial, lo recibo con muchísima humildad porque las cosas son tan volátiles como esto, a veces pasa, otras veces no pasa, no tiene que ver con la medida de lo que son sino por momentos, que se dan. Lo recibo con muchísimo cariño", ha añadido, antes de invitar al público a ver 'Being the Ricardos'.

"Es una película que ha estado muy cerquita de ser nominada como mejor película internacional y eso es bueno para todos", ha indicado para, después, despedirse con "un beso".

También hemos podido conocer la reacción de Penélope Cruz al conocer su nominación en una entrevista con Carlos Amor. En esta, ha citado a su marido. "Estoy muy contenta, muy impresionada, no me lo esperaba. Era un año difícil, con tan buen cine. Estar nominada con una película de Pedro (Almodóvar), estarlo a la vez con Javier (Bardem)... (...). Que lo hiciéramos los dos ya era algo rozando lo imposible", ha comentado. "Las dos últimas horas me las he pasado llorando", confesaba al final.