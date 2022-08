¿Por qué se ha pausado el rodaje de la nueva serie de Natalie Portman?

Se llama 'Lady In The Lake' y se estaba rodando en Baltimore

Noelia Murillo

La última vez que hemos visto a Natalie Portman fue en plena promoción de la película 'Thor: Love & Thunder', cuando decidió emular la figura de una de las mujeres más importantes de la historia a la que, en alguna ocasión, ha aplaudido por su obra y su personalidad. Lo cierto es que nunca habríamos podido imaginar un paralelismo más claro entre la artista, la actriz y el personaje que interpreta en la película, junto al actor australiano Chris Hemsworth.

Porque, si hay algo que la también protagonista de 'Closer' ha demostrado a lo largo de su carrera cinematográfica es que se atreve a interpretar cualquier tipo de papel en el que figure como una mujer fuerte, poderosa e independiente, muy firme en sus valores y con un carácter potente. Buen ejemplo de ello son las cintas de 'Cisne Negro' o 'Jackie'. Por ese motivo, no nos extraña que la también protagonista de 'V de Vendetta' haya elegido meterse en la piel de un personaje de libro.

Literalmente, puesto que el último proyecto en el que ha participado se trata de una serie que adapta la novela de Laura Lippan 'Lady in The Lake', en el que figura como protagonista. Esta serie homónima está inspirada en la década de los 60, donde un asesinato sin resolver empuja a Maddie Schwartz, que es la protagonista, madre y ama de casa, a centrarse de lleno en su investigación como periodista. Como decimos, la trama no pinta nada mal y lo cierto es que no se nos ocurre una actriz mejor para formar parte de este reparto.

¿Cuál ha sido el problema? El lugar en el que han dado comienzo los rodajes. Y es que esta producción de Apple TV+ se ha tenido que paralizar después de recibir amenazas durante el rodaje por parte de un grupo de personas anónimas, que han increpado a los miembros del equipo de producción. Según las denuncias interpuestas por estos profesionales, los acosadores amenazaron con dispararles si no pagaban 50.000 dólares para continuar con la producción.

Debido a esta situación, los productores han decidido pausar el rodaje e informar del suceso a la policía. Por el momento, se desconoce si se ha reanudado en otro lugar de la ciudad, aunque lo cierto es que sería una verdadera pena si finalmente se mantuviese en 'stand-by'. Conviene recordar al hilo de esta información que, aunque inicialmente iba a ser Lupita Nyong'o la coprotagonista de esta serie, la oscarizada actriz tuvo que abandonar la producción para ser sustituida por Moses Ingram, a quien vimos en la serie para Disney + 'Obi Wan Kenobi'.