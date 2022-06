La actriz Moses Ingram ('Obi-Wan Kenobi'), víctima de acoso por su papel en la serie

Ha recibido comentarios muy duros sobre su personaje en la producción de Disney+

Noelia Murillo

La comunidad de Star Wars suele ser ofrecer una respuesta unánime cuando las diferentes películas o capítulos de la franquicia introduce nuevos personajes. Es muy habitual que, después del estreno de cada uno de estas producciones, las redes sociales se llenen de comentarios en los que se aprueba o reniega de estos personajes y, aunque de gustos no hay nada escrito, hay algo que les hace coincidir en opiniones.

Porque hay personajes que, por lo que aportan a la trama, son esenciales y otros, sin embargo, no tan necesarios. Estos últimos pasan desapercibidos, a no ser que la dirección decida darle un papel con mayor relevancia y es así ahí cuando comienzan las críticas. El ejemplo más claro de ello es Jar Jar Binks, que suele encabezar la lista de personajes más odiados de la saga porque, para muchos, se convierte en una losa en 'La Amenaza Fantasma' intentando ofrecer un lado cómico que no tiene.

También son odiados los villanos, roles que, a pesar de que son aún más difíciles de construir, no acaban tampoco de convencer a muchos espectadores. Es el caso de Reva, interpretado por Moses Ingram, la inquisidora que podemos ver desde el primer capítulo de la recién estrenada 'Obi-Wan Kenobi' en Disney+. La actriz ha denunciado haber recibido una avalancha de críticas e insultos en redes sociales desde la llegada a la plataforma de la serie, el pasado 27 de mayo.

-Series ideales para dejarte llevar

-Ni 'Los Bridgerton' ni 'Café con aroma de mujer': las series más vistas son estas

"Nadie puede hacer nada contra esto. No hay nada que pueda hacerse para detener este odio", ha escrito recientemente la actriz en una Historia de Instagram. Y llegó a dirigirse a todos aquellos que han realizado esa serie de comentarios negativos: "Me pregunto por qué estoy aquí, frente a vosotros, diciendo que ocurren estas cosas. No lo sé". Lo curioso es que la propia Moses ya reconoció en entrevistas promocionales previas al estreno de la producción que la productora, LucasFilm, le advirtió que esto podía ocurrir.

A pesar de ello, la actriz ha insistido en que no era consciente de que estos ataques iban a ser tan violentos y desconsoladores. Por ello, ha compartido a través de sus redes sociales algunos de los insultos que ha recibido, entre los que destacan comentarios como "Tus días están contados", "No eres la primera negra en Star Wars" o "Perdedora, no vas a ser querida ni recordada por este papel".

Por su parte, la compañía ha mostrado todo su apoyo para la actriz desde Twitter: "Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Moses Ingram a la familia de Star Wars y emocionados de que se desarrolle la historia de Reva. Si alguien tiene la intención de hacerla sentir incómoda de alguna manera, solo tenemos una cosa que decir: resistimos", se puede leer en uno de los tuits. Este hilo cierra con un rotundo mensaje: "Hay más de 20 millones de especies sensibles en la galaxia de Star Wars. No elijas ser racista".