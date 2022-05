La actriz americana protagoniza la nueva serie, "Obi-Wan Kenobi" (Disney +), después de triunfar con 'Gambito de dama'. Es Reva, la malísima Tercera hermana.

Ester Aguado

«No era fan de "Star Wars" antes de esto, salvo lo típico: conocía a Obi-Wan y Darth Vader... Pero es muy emocionante la idea de que esta franquicia, que ha existido mucho antes de que yo naciera, me hiciera un lugar», explica Moses. El de la actriz americana sí que ha sido un viaje a la velocidad de la luz: no hace ni cuatro años que terminó sus estudios en Bellas Artes y ya ha sido nominada a un Emmy como Mejor Actriz Secundaria. Sí, bordó su papel en la serie "Gambito de dama" (Netflix) como Jolene –la mejor amiga de Beth en el orfanato–. Después la llamó uno de los Coen para su exitosa "Macbeth" (Apple TV) y brilló junto a Denzel Washington y Frances McDormand... y eso es decir mucho. Ahora acaba de estrenar el thriller de Michael Bay "Ambulance" y prepara su salto como la villana Tercera Hermana al universo "Star Wars". Lo dicho: un viaje intergaláctico.

Eres discípula de Darth Vader, ¿pero tan mala como Kylo Ren?

Oh, es una buena pregunta. Voy a dejárselo a los fans, pero diré que es traviesa y mala, por derecho propio: Reva es una guerrera y creo que su determinación la hace ser quien es: nunca se da por vencida. Reva es la Tercera Herman, pero es la única que tiene nombre en lugar de un rango dentro de la orden de Los Inquisidores -una unidad de élite bajo el mando de Darth Vader, formada por antiguos Jedi caídos y llevados al lado oscuro de la Fuerza, que se dedican ahora a dar caza a los Jedi que sobrevivieron a la Orden 66-. Me emociona y me estimula conocer la respuesta de la gente.

Al fin tenemos un personaje femenino antagonista, ¿tienes algo en común con ella?

Creo que sí, la capacidad de liderar y de dar siempre el siguiente paso, de arriesgar. Tomar partido, decidir es algo que me ha hecho seguir adelante durante mucho tiempo.

La serie "Obi-Wan Kenobi" ha sido dirigida por una mujer, Deborah Chow, ¿te hizo sentir más cómoda, más escuchada?

Deborah es, en realidad, la primera mujer directora con la que he trabajado en mi carrera. Me impresionó su capacidad para dirigir el plató con miles de personas, para trabajar muy duro las 24 horas del día y ser una excelente colaboradora. Cuando me fichó, me dijo que quería que formara parte de la historia, de la construcción del personaje, y lo dijo en serio: escuchó todo lo que tenía que decir, me hizo sentir parte del universo.

¿Con quién has tenido más conexión en el plató? Con Ewan McGregor, Hayden Christensen...

Son encantadores, llevan mucho tiempo en la franquicia y saben lo que es ser nuevo en ella. Y lo que se siente cuando toda esta popularidad cambia tu mundo. Fueron muy acogedores... Hicieron que fuera un lugar divertido en el que estar y trabajar.

¿Existe la posibilidad de una segunda temporada?

Nunca se sabe. Nunca se sabe nada (risas).

Has tenido una carrera brillante. Nada más salir de la escuela de Yale entras en "Gambito de dama", luego los Coen y ahora con la saga "Star Wars"... ¿Te hubiera gustado ir más despacio?

Me gustaría ir más despacio mentalmente. Me lo estoy pasando muy bien con el ímpetu de mi carrera y me siento realmente bendecida de que vaya como va, así que no pediría que eso cambiara. Sin embargo, creo que me gustaría ralentizar mi mente para estar presente en todo lo que está sucediendo.

Hasta ahora, ¿cuál ha sido el papel más importante para ti? ¿De qué interpretación te sientes más orgullosa?

Ahora mismo, hoy –aunque soy consciente de que esta respuesta podría cambiar mañana–, estoy muy orgullosa de mi Lady Macduff de "Macbeth". Me sentí feliz de estar en esa sala trabajando con esa gente y aprendiéndolo todo, y orgullosa de ser capaz de aguantar y mostrarme cómo soy con ellos. Creo que "Star Wars" es, quizá, lo más importante que he hecho hasta ahora, simplemente porque muchas mujeres jóvenes van a ser capaces de verse a sí mismas en mí. Por último, creo que mi papel favorito, el que se acerca más a mi estética, es algo que la gente no ha visto todavía (la asistente de Whitney Houston, Robyn Crawford, en "I Wanna Dance with Somebody"). Espero que puedan hacerlo pronto.

¿Lo has tenido más difícil por ser mujer o por el color de tu piel?

Reconozco que he sido bendecida con grandes oportunidades en poco tiempo. Sí, las cosas son diferentes para las mujeres negras y no hay manera de evitarlo, por desgracia. Pero los tiempos están cambiando. 'Obi-Wan' va a traer la mayor diversidad que hemos visto hasta ahora en la galaxia. Para mí, hace tiempo que está sobrepasado. Si tienes droides parlantes y alienígenas, pero no personas de color, no tiene ningún sentido. Estamos en 2022, ¿sabes? Así que estamos justo al principio, pero empezar ese cambio es mejor que nunca haberlo empezado.

Has escrito un corto con tus amigas, ¿cómo fue la experiencia? ¿Se necesitan más mujeres que escriban sobre mujeres?

Nunca hay suficientes mujeres que escriban acerca de mujeres. Siempre podemos tener más, no hay nada malo en ello, y fue divertido, especialmente en una época tan oscura. Estábamos tan metidos en la covid en ese momento, que fue agradable estar con amigas y crear un trabajo tan importante para nosotras. Se llama "Day 74". Se puede ver gratis en imdb.com

¿Qué tipo de películas y series consumes?

Me encantó "Red", de Pixar, que es lo último que he visto. Y "Encanto"... Me he alejado del realismo, es más fácil para la psique. Sí, esas dos películas las disfruté a tope.

Tuviste que gestionar múltiples trabajos a tiempo parcial y pedir becas para financiar tu educación, si no hubieras podido ser actriz, ¿qué habrías sido?

Masajista. Siempre me han gustado los sonidos de los huesos moviéndose y la liberación de gases. Ni siquiera sé por qué, pero me gusta.

Me encantan tus peinados. Tienes un estilo muy propio, ¿podrías definirlo?

Me hace gracia que mi pelo tenga la capacidad de aguantar. Puede soportar todo tipo de elementos y mantenerlos durante largos periodos de tiempo, y creo que es una de las cosas mágicas del pelo afro kinky. Soy una persona a la que le gusta jugar, cambiar su peinado cada tres días, si me dan la oportunidad.

¿Tienes planes para el futuro?

Encontrar más alegría, cada día.